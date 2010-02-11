Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,08 грн./дол., продають – по 8,12 грн./дол. Курс не змінився порівняно з 10 лютого. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі долара коливаються в межах 8,01-8,09 грн./дол., з продажу – в межах 8,11-8,14 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках також без змін, порівняно з 10 лютого – 11,10/11,23 грн./євро. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 11,00-11,16 грн./євро, з продажу – в межах 11,17-11,34 грн./євро.

Курс купівлі наявного рубля в комбанках порівняно з 10 лютого знизився на 0,3% і становить у середньому 0,2604 грн./рубль, курс продажу – підвищився на 0,2%, до 0,2696 грн./рубль. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2063-0,2670 грн./рубль, продажу – в межах 0,2670-0,2750 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,08 грн./дол., продажу – 8,12 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют щодо купівлі долара коливаються в межах 8,01-8,10 грн./дол., продажу – в межах 8,11-8,14 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва майже не змінився порівняно з 10 лютого і сьогодні становить 11,11/11,22 грн./євро. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 11,00-11,15 грн./євро, з продажу – в межах 11,17-11,28 грн./евро.

Курс купівлі наявного рубля в комбанках столиці порівняно з 10 лютого знизився на 0,9% і сьогодні становить 0,2575 грн./рубль, курс продажу – підвищився на 0,4% – до 0,2703 грн./рубль. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2063-0,2670 грн./рубль, продажу – в межах 0,2670-0,2750 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укргазбанк»: долар США – 8,07/8,12 грн., євро – 11,10/11,22 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,07/8,15 грн., євро – 10,95/11,30 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 8,059/8,12 грн., євро – 11,07/11,27 грн., рубль – 0,2620/0,2700 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 11 лютого, становить: гривні до долара США – 8,01, до євро – 11,00574, до російського рубля – 0,26483.