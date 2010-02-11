У суді в справі афери Еліта-центр - аншлаг

Сьогодні, 11 лютого, у Печерському районному суді Києва почнеться слухання кримінальної справи Олександра ВОЛКОНСЬКОГО (ШАХОВА) за звинуваченням в організації афери компанії "Еліта-Центр". Про це повідомляють «Подробиці» з посиланням на організацію "Центр правозахисту".

Згідно з повідомленням, приміщення, яке виділене для проведення слухань у справі О.ВОЛКОНСЬКОГО, не може вмістити усіх охочих бути присутнім, у зв`язку з чим "Центр правозахисту" вимагає від суду надати більше приміщення.

"Зал Печерського районного суду, в якому плануються слухання, здатний вміщати близько 40 чоловік, а охочих подивитися в очі злочинцю, який відібрав у них майбутнє – сотні", - заявив голова правління ГО "Центр правозахисту" Юрій ФЕДОРЕНКО.

Нагадаємо, Печерський районний суд відмовився відправити на дослідування кримінальну справу за звинуваченням О.ВОЛКОНСЬКОГО (ШАХОВА) в організації афери групи будівельних компаній "Еліта-Центр", і призначив розгляд справи на 11 лютого 2010 року.

За даними МВС, у результаті будівельної афери "Еліта-Центр", яка була розкрита в лютому 2006 року в Києві, постраждали 1760 чоловік. Загалом у інвесторів шахрайським шляхом вкрадено понад 100 мільйонів доларів.