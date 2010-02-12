Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому за 8,05 грн./дол., продають – за 8,10 грн./дол. Курс купівлі/продажу знизився на 0,2% порівняно з 11 лютого. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,02-8,07 грн./дол., з продажу – в межах 8,09-8,12 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках також знизився на 0,8% порівняно з 11 лютого – до 11,00/11,14 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,90-11,07 грн./євро, з продажу – в межах 11,09-11,25 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля у комбанках порівняно з 11 лютого підвищився на 0,8% і становить у середньому 0,2624 грн./рубль, курс продажу – трохи знизився – до 0,2693 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2580-0,2660 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2670-0,2710 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара у банках Києва становить 8,05 грн./дол., продажу – 8,11 грн./дол. Курс знизився на 0,2% відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 8,04-8,07 грн./дол., з продажу – в межах 8,09-8,12 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 0,8% порівняно з 11 лютого і сьогодні становить 11,00 грн./євро, продажу – на 0,5% - до 11,15 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,90-11,05 грн./євро, з продажу – в межах 11,09-11,20 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 11 лютого підвищився на 1% і сьогодні становить 0,2597 грн./рубль, курс продажу – знизився на 0,3% – до 0,2695 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2200-0,2660 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2670-0,2710 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укргазбанк»: долар США – 8,06/8,10 грн., євро – 11,00/11,14 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,07/8,14 грн., євро – 10,95/11,30 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«Приватбанк»: долар США – 8,05/8,11 грн., євро – 10,98/11,15 грн., рубль – 0,2620/0,2700 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 12 лютого, становить: гривні до долара США – 8,01, до євро – 10,988118, до російського рубля – 0,2659.