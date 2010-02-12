У «Борисполі» пояснюють затримки рейсів ситуацією в інших аеропортах

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» працює у штатному режимі. Про це УНІАН телефоном повідомили в аеродромній службі аеропорту.

За даними служби, незважаючи на складні погодні умови, обидві злітно-посадочні смуги аеропорту працюють.

Водночас на сайті «Борисполя» розміщено оперативну інформацію про затримку і скасування ряду рейсів. Зокрема, затримуються ранкові рейси із Запоріжжя, Луганська, Дніпропетровська, їх прибуття до «Борисполя» заплановано на 12-13 годин. Ранковий рейс з Чернівців скасовано.

Як пояснили в аеродромній службі, затримка і скасування рейсів пов`язані з ситуацією в інших аеропортах України, звідки і куди виконуються авіарейси.

Нагадаємо, за даними Міністерства транспорту і зв`язку, тільки аеропорт "Рівне" закритий сьогодні через негоду.