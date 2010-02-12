За добу негода затримала 13 потягів

За минулу добу було затримано 13 потягів «Укрзалізниці» внаслідок намерзання льоду на контактній мережі.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку.

Зокрема, потяг №128 затриманий на 86 хв.; №124 - на 147 хв. №64 - на 270 хв. №5698 - на 112 хв. №3058, №110, №22 - на більш ніж - 200 хв. №639, №695 - на 300 хв. №805 - на 200 хв. №63 - на 180 хв. №59 - на 150 хв. №95 - на 100 хв.

На зимовому утриманні залізниць задіяно 5824 чол. і 47 одиниці техніки.