На виборчих дільницях у в'язницях Тимошенко одержала 57%
17:55, 12 лютого 2010Суспільство
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Дані Центрвиборчкому
За результатами голосування на спеціальних дільницях в установах кримінально-виконавчої системи за кандидата на пост Президента України Юлію ТИМОШЕНКО проголосували 57,19% виборців.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Центральної виборчої комісії.
Зокрема, в абсолютних цифрах цей показник становить 83 тис. 735 виборців.
При цьому інший кандидат на пост глави держави Віктор ЯНУКОВИЧ набрав 33,27% голосів (48 тис. 711 осіб).
Проти всіх проголосувало 7,13% (10447 виборців).
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