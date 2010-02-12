На виборчих дільницях у в'язницях Тимошенко одержала 57%

За результатами голосування на спеціальних дільницях в установах кримінально-виконавчої системи за кандидата на пост Президента України Юлію ТИМОШЕНКО проголосували 57,19% виборців.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Центральної виборчої комісії.

Зокрема, в абсолютних цифрах цей показник становить 83 тис. 735 виборців.

При цьому інший кандидат на пост глави держави Віктор ЯНУКОВИЧ набрав 33,27% голосів (48 тис. 711 осіб).

Проти всіх проголосувало 7,13% (10447 виборців).