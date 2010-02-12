Клінтон виписався з лікарні

Колишній Президент США Білл КЛІНТОН залишив лікарню після успішно перенесеної операції на серці, передає Reuters.

"Б.КЛІНТОНА виписано з клініки Columbia Presbyterian Hospital сьогодні вранці у прекрасному стані", - повідомив радник екс-президента Дуглас БЕНД.

"Він з нетерпінням чекає на повернення до роботи в своєму фонді з надання допомоги зруйнованому Гаїті", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого політика було доставлено до лікарні після того, як поскаржився на біль к грудях. Лікарі імплантували в одну з аорт 63-річного Б.КЛІНТОНА два коронарні стенти, які забезпечують нормальний потік крові.

У 2004 році лікарі вже робили Б.КЛІНТОНУ операцію з шунтування чотирьох закупорених артерій. За словами лікаря-кардіолога Аллана ШВАРТЦА, одна з прооперованих тоді аорт виявилася заблокованою.