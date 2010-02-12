Розпочалися пам'ятні заходи до річниці виходу з Афганістану

У Севастополі сьогодні розпочалися пам`ятні заходи, присвячені 21-й річниці виведення радянських військ з Афганістану.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН вручив рідним і близьким загиблих в Афганістані, на атомних підводних човнах «Курськ» і «Комсомолець», а також співробітників міліції і МНС, які загинули при виконанні службового обов’язку, матеріальну допомогу, продуктові набори і посвідчення, що дають право на безкоштовний проїзд у маршрутних таксі протягом 2010 року.

«Сьогодні ми говоримо не тільки про «афганців». Севастополь - унікальне місто. Тисячі військових моряків виконували інтернаціональний обов`язок», - відзначив С.КУНІЦИН.

За його словами, влада міста не поділяє людей, «на якому флоті ти служив, де воював. Для нас важливо, що всі вони - севастопольці. Тому ми і прийняли у нашу дружну «афганську» родину рідних і близьких тих, хто загинув у мирний час, до кінця виконуючи свій обов’язок: сім`ї моряків «Курська» і «Комсомольця», загиблих співробітників міліції і МНС».

Також С.КУНІЦИН нагадав, що у Севастополі вдалося відновити організацію ветеранів-афганців. «Вона також допомагає сім`ям загиблих. У місті працює соціальна програма «Сприяння». Ми змогли домовитися з перевізниками, і 137 сім`ям забезпечили безкоштовний проїзд в автобусах і «маршрутах». Надаємо посильну фінансову, матеріальну допомогу. Так, від влади залежить багато що, однак потрібно робити ще більше. Будинки будуємо, квартири виділяємо, але потрібно розв’язати «квартирне питання» наших ветеранів у цілому. Сподіваюся, що все ж вдасться створити житловий кооператив воїнів-інтернаціоналістів».

Крім того, С.КУНІЦИН повідомив, що сьогодні Кримська організація Українського союзу ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), головою якої він є, розпочинає пам`ятні заходи, присвячені 21-й річниці закінчення Афганської війни. «У вихідні епіцентрами стануть Сімферополь і Керч, у понеділок ми зберемося всі разом у Севастополі», - повідомив С.КУНІЦИН.