БЮТ визнає результати виборів після перерахунку

Керівник виборчого штабу кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО, перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що Юлія ТИМОШЕНКО та її команда визнають результати виборів на користь Віктора ЯНУКОВИЧА лише за умови їх підтвердження на основі перерахунку голосів у східних регіонах України.

Про це О.ТУРЧИНОВ заявив сьогодні в ефірі телеканалу Інтер.

"Коли наш політичний опонент, або Центральна виборча комісія, або суд погодяться провести перерахунок голосів у Донецькій і Луганській областях, будь ласка, ми готові за власною ініціативою допомогти ініціювати перерахунок у будь-яких інших регіонах. І цей перерахунок покаже об’єктивність результату – ніяких питань щодо визнання результатів тут не буде", - сказав О.ТУРЧИНОВ.