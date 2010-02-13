Троє українців застрягли в російських снігах

У Белгородській області Росії у снігові замети на двох вантажних автомобілях, що перевозили свіжі фрукти, потрапили троє громадян України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, за дорученням міністра закордонних справ України Петра ПОРОШЕНКА Посольство України у РФ сьогодні оперативно встановило зв’язок з керівництвом адміністрації губернатора Белгородської області. За наявною у МЗС інформацією, Посольство України в РФ спільно з керівництвом управління МНС Росії по Белгородській області вживають невідкладних заходів для вирішення ситуації, яка склалася на ділянці автодороги, із залученням необхідної спецтехніки.

Справа перебуває на контролі Посольства України в Російській Федерації та Департаменту консульської служби.