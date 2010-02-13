У Сімферополі вбили власника нічного клубу

Сьогодні вночі у Сімферополі був убитий власник сімферопольського нічного клубу «Z», громадянин Росії.

Про це повідомив телефоном кореспонденту УНІАН співробітник кримської міліції.

За його даними, на центральному проспекті Сімферополя, де розташований популярний серед молоді клуб, вночі сталася бійка. Правоохоронці припускають, що власник клубу вийшов, щоб заладити справу, був втягнутий у бійку і вбитий.

«Поряд з тілом був знайдений пістолет для стрільби гумовими кулями», - зазначив співрозмовник агентства. Власник зброї встановлюється.

Господар нічного клубу помер не від вогнепальних поранень, а від нанесення тілесних пошкоджень.

Учасників бійки затримати не вдалося, вони розбіглися до приїзду міліції.

Проводяться слідчі дії.