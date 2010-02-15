У США невідомий відкрив стрільбу в церкві

У Каліфорнії озброєний чоловік відкрив стрільбу в одній з церков міста Річмонд внаслідок чого постраждали двоє підлітків, повідомляє Associated Press. У момент нападу на богослужінні в храмі було, щонайменше, близько 100 осіб.

Постраждалі з пораненнями в ділянці плеча та ноги були доставлені до міської лікарні.

Нападник, який, як і його супутники, ховав обличчя в капюшоні, вдалося втекти.

Після стрільби служба в церкві була продовжена. За словами священнослужителя, «служба мала бути продовжена у будь-якому випадку. Ми подякували Богові за те, що ніхто не загинув».