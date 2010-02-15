Долар на міжбанку йде вниз

Сьогодні у США святкують День президентів, у зв`язку з цим торги доларом можливі тільки валютуванням ТОМ.

Так, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США на ТОМ’і відкрилися триваючим падінням котирувань – 8,0130/8,0315 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися до 0,2650/0,2657, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,9025/10,9300. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати – 1,3598/1,3600 (п`ятниця, 12 лютого - 1,3627/29).

У п`ятницю Нацбанк вийшов на ринок з продажем на аукціоні для фізичних осіб за валютною парою CHF/UAH з ціною відсікання – 7,5000, а також за валютною парою EUR/UAH з ціною відсікання – 11,0000.