Хлопець з дівчиною, рятуючись від пожежі, стрибнули з 5 поверху

17 лютого в Кременчуці Полтавської області на вулиці Карла Маркса, 24/40, рятуючись від пожежі, з 5-го поверху вистрибнули хлопець із дівчиною.

Як повідомили УНІАН у міському Управлінні МНС, загорілася квартира на 4-му поверсі. Потім вогонь перекинувся на 5-й поверх, де в квартирі перебували хлопець із дівчиною й бабуся з дитиною.

Бабуся з дитиною встигли вибігти з квартири, що почала горіти, до сусідів. А хлопець із дівчиною вистрибнули з балкона. Зараз вони перебувають у лікарні.

На місце події прибула бригада МНС. Пожежу було ліквідовано. Офіційних коментарів поки немає. Причини пожежі встановлюються.