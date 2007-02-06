Харчі, речі, послуги та інфляція у відсотках за рік

Інфляція в Україні в січні 2007 року (січень до січня) становила 0,5%. Про це сказано в повідомленні Державного комітету статистики України.

За даними Держкомстату, ціни на харчові продукти і безалкогольні напої в січні зросли на 0,4%, зокрема на харчові продукти – 0,4%, хліб і хлібопродукти – на 0,2% (зокрема хліб – на 0,1%, макаронні вироби – на 0,4%, борошно – на 0,5%, кондитерські вироби з борошна – 0,4%), м`ясо і м`ясопродукти – знизилися на 0,4%, рибу і рибопродукти – зросли на 0,2%, молоко, сир і яйця – також зросли на 1,3% (зокрема молоко – на 2,9%, сир твердий і сир – на 1,7%, яйця – знизилися на 1,4%), масло і жири – знизились на 1,1% (зокрема масло вершкове – зросли на 1,3%, олію соняшникову – на 0,1%, харчові тваринні жири – знизилися на 5,8%), ціни на фрукти – зросли на 2,7%, овочі, включаючи картоплю – на 5% (зокрема картопля – знизились на 1,5%), цукор – знизились на 2,6%, кондитерські вироби цукристі – зросли на 0,2%, безалкогольні напої – підвищились на 0,3%.

Алкогольні напої і тютюнові вироби в січні подорожчали на 0,6%, ціни на одяг і взуття не змінилися (при цьому в січні одяг подорожчав - на 0,1%, взуття подешевшало - на 0,1%).

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива в січні подорожчали на 0,7%, зокрема квартплата зросла - на 7,2%, утримання і ремонт житла – на 0,4%, каналізацію – на 1,9%, воду – 2,3%, ціни на електроенергію і природний газ в січні не змінилися, гарячу воду і опалювання – зросли на 0,1%.

Ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку і поточне утримання житла в січні зросли – на 0,1%, зокрема меблі, килими та інші види підлогових покриттів – на 0,1%, домашній текстиль – на 0,1%, побутову техніку – на 0,1%.

Вартість послуг охорони здоров`я в січні зросла на 1%, зокрема вартість медичних товарів і устаткування – на 0,2%, амбулаторні послуги – на 1,4%.

Ціни в транспорті в січні зросли на 0,8%, зокрема на придбання транспортних засобів – на 0,3%, пальне і масла – на 1,9%, на транспортні послуги – на 0,5% (пасажирський залізничний транспорт – на 2,3%, пасажирський автодорожній транспорт – на 0,2%).

Ціни у сфері зв`язку в січні знизилися на 0,1%, при цьому ціни на поштові, телефонні і телефаксові послуги в січні не змінились.

Ціни у сфері відпочинку і культури минулого місяця зросли на 0,4%, при цьому вартість аудіотехніки, фото- і комп`ютерного устаткування знизилася на 0,1%, вартість відпочинку і послуг культури – зросла на 1%, газети, книги і канцелярські товари подорожчали на 0,7%.

Ціни у сфері освіти в січні зросли на 0,5%, зокрема дошкільна і початкова освіта подорожчала – на 3,3%, середня освіта – на 0,2%, вартість вищої освіти не змінилася.

Вартість послуг ресторанів і готелів у січні зросла на 0,4%.