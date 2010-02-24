Кабмін затвердив концепцію будівельно-ощадних кас

Кабінет міністрів затвердив Концепцію розвитку житлової кооперації і упровадження житлових будівельно-ощадних кас в Україні.

Текст розпорядження №243-р від 17 лютого ц.р. опублікований на урядовому порталі.

Згідно з документом, концепція передбачає вирішення проблеми шляхом розвитку житлової кооперації і упровадження житлових будівельно-ощадних кас, які разом з іпотечним кредитуванням повинні стати ефективними складовими механізму забезпечення громадян житлом.

Житлово-будівельна каса – це фінансова установа, діяльність якої пов`язана із залученням вкладів фізичних осіб, наданням вкладникам кредитів для поліпшення їх житлових умов з державною підтримкою у вигляді премій на вклади.

Житловий кооператив – добровільне об`єднання громадян та/або юридичних осіб, що склалося на основі членства з метою задоволення потреб громадян у житлі шляхом спільної участі за рахунок власних коштів у придбанні, реконструкції і подальшому утриманні багатоквартирного житлового будинку.

З метою визначення правових, організаційних і економічних принципів діяльності цих інституцій планується розробити законопроекти «Про житлову кооперацію» і «Про житлові будівельно-ощадні каси».

Фінансування заходів, пов`язаних з реалізацією цієї концепції, здійснюється за рахунок коштів, передбачених у держбюджеті на виконання Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки.

Міністерствам і іншим органам виконавчої влади доручено подати у двотижневий термін Міністерству з питань ЖКГ пропозиції про реалізацію цієї концепції для розробки і надання в місячний термін Кабміну плану відповідних заходів.