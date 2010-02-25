У Севастополі замало лікарів

У медичній сфері Севастополя зростає дефіцит кадрів - на сьогодні в місті укомплектованість лікарями становить 78%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Управління охорони здоров`я міської держадміністрації Віктор ПОЛОГОВ в ефірі регіональної державної ТРК.

Як він зазначив, «якщо говорити про дільничних терапевтів, то взагалі 58%, і на дві дільниці у нас один лікар. А якщо ми подивимося на віковий склад серед дільничних терапевтів, то практично кожен третій - людина пенсійного віку».

За твердженням В.ПОЛОГОВА, “підвищення заробітної плати (мається на увазі доплата за стаж - УНІАН), що відбувалися, це той мізер, який не зумів залучити молодих фахівців-лікарів на робочі місця».

«Тобто, - констатував він, - на жаль, кадрова проблема лише зростає».