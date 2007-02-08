«Фокус» назве найкрутіших женихів та наречених України

Проводиться акредитація на прес-конференцію, під час якої журнал новин «Фокус» вперше в Україні назве 30 найбільш забезпечених, освічених і красивих неоружених дівчат і чоловіків України у віці до 35 років. Початок 9 лютого в 12-00 (арт-кафе галереї “PinchukArtCentre”, Бессарабський квартал, вул. Бассейна, 2а, Арена). Телефони: 205-43-00, 205-43-03.