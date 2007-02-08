У Севастополі 60 сиріт місяць протримали у психлікарні

У Севастополі минулого року близько 60 дітей-сиріт -вихованців дитячих будинків і шкіл-інтернатів протягом місяця незаконно перебували у міській психіатричній лікарні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на прес-конференції у Севастополі прокурор міста Володимир ДЕРЕЗА. За інформацією В.ДЕРЕЗИ, за даним фактом порушено кримінальну справу, ведеться слідство. Прокурор припускає, що окремим дітям саме така медична допомога була потрібна, водночас він висловив подив з приводу того, що в психіатричній лікарні формально підійшли до юних пацієнтів. „Лікарі зобов`язані були одразу повернути тих дітей, кому не потрібен стаціонар”, - наголосив В.ДЕРЕЗА.

Аналізуючи роботу щодо захисту прав неповнолітніх у 2006 році, міський прокурор додав: внесено 87 документів прокурорського реагування, 76 посадових осіб притягнуто до відповідальності, порушено 14 кримінальних справ; на користь неповнолітніх і держави відшкодовано 42 тис. грн. Зокрема, під час прокурорських перевірок виявлено, що в дитячих будинках і спеціалізованій школі-інтернаті №1 не турбувались про те, щоб діти отримували аліменти від батьків, котрих лишили батьківських прав. Випускникам дитячих будинків не виплачувалися грошова компенсація і разова допомога. Завдяки зусиллям прокуратури дітям-сиротам вже повернуто понад 28 тисяч грн., і ця робота триває, зазначив В.ДЕРЕЗА.