Уряд Тимошенко продовжує контролювати всі сфери життя країни
22:56, 05 березня 2010Суспільство
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"Конституція передбачає дуже чітку норму"
Уряд продовжить контролювати всі сфери життєдіяльності країни до формування нового складу Кабінету Міністрів, - сказала Юлія Тимошенко сьогодні в ефірі програми Шустер Live.
"Конституція передбачає дуже чітку норму, коли влада не може перериватися. І коли уряд йде у відставку, він зобов’язаний втримати порядок, стабільність в країні, зобов’язаний виконувати всі функції уряду, поки не прийде новий Прем’єр-міністр, нові міністри, і тоді передаються всі справи, передається країна".
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