Політики та науковці запрошені в похід по місцях Сталіна, Рузвельта і Черчілля (фото)

15-17 лютого в Лівадійському палаці-музеї (Велика Ялта, Крим) пройде міжнародна наукова конференція "Суспільна дипломатія, неурядові організації та еволюція міжнародних відносин в ХХ-ХХI століттях", присвячена 62-й річниці Ялтинської (Кримської) конференції 1945 року.

Лівадійський палац

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ялтинської міської ради, на конференцію запрошені представники наукових центрів і громадських організацій Росії, Білорусі, України. Крім того, в даний час ведуться переговори про прибуття представників наукових кіл з США.

Запрошення для участі у відкритті конференції вже розіслані на ім’я спікера кримського парламенту Анатолія ГРИЦЕНКА, глава уряду автономії Віктора ПЛАКИДИ, а також Представництву Президента України в АРК і Генеральне консульство Російської Федерації в Сімферополі.

Крім того, 17 лютого співробітники Лівадійського палацу-музею візьмуть участь в святі вулиці Рузвельта в Ялті.

Ялтинська (Кримська) конференція 1945 року - конференція голів союзних держав антигітлерівської коаліції в Другій світовій війні: прем`єр-міністра Великобританії Вінстона Черчілля, президента Сполучених Штатів Америки Франкліна Рузвельта і глави Радянського уряду Йосипа Сталіна.

Вінстон Черчілль, Франклін Д. Рузвельт та Йосип Сталін у Лівадійському палаці, лютий 1945 р.

Під час Ялтинської конференції, яка 4-11 лютого 1945 року проходила в Лівадійськом палаці, було узгоджено плани розгрому гітлерівської Німеччини, обговорено післявоєнний світовий устрій, ухвалено рішення про створення ООН.