Тарасюк: міністр Рудьковський цілеспрямовано працює на іншу державу

Колишній міністр закордонних справ, лідер Народного Руху України Борис ТАРАСЮК заявляє, що міністр транспорту і зв’язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ підриває національні інтереси України, працюючи на догоду “третій” державі.

Як повідомляє “5 канал”, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

“Інформація, яка виплеснулася на сторінки засобів масової інформації про антидержавницьку діяльність міністра Миколи РУДЬКОВСЬКОГО була лише невеликою частиною тих незаконних дій, котрі здійснював і здійснює член Соціалістичної партії, міністр РУДЬКОВСЬКИЙ”, - наголосив Б.ТАРАСЮК.

Голова НРУ навів конкретні приклади незаконних дій міністра транспорту і зв’язку та зауважив, що правоохоронні органи повинні провести розслідування антидержавних дій М.РУДЬКОВСЬКОГО. “Я маю незаперечні твердження і готовий свідчити перед будь-якою слідчою комісією”, - підкреслив Б.ТАРАСЮК, повідомляється на офіційному сайті НРУ.

Б.ТАРАСЮК заявив, що про таку діяльність свідчать таємні переговори М.РУДЬКОВСЬКОГО з керівниками російського зовнішньополітичного відомства у вересні минулого року.

За словами екс-міністра, раптовий ремонт залізничного мосту, через який було заблоковано рух потягів між Молдовою та Україною, спричинив напругу в українсько-молдовських відносинах. Крім того, Міністерство транспорту заборонило літакам молдовської авіакомпанії використовувати повітряний простір України.

“Дії РУДЬКОВСЬКОГО від самого початку його діяльності в уряді ЯНУКОВИЧА свідчать про цілеспрямовані дії, направлені на підрив національних інтересів України, на загострення стосунків з нашими партнерами і на догоду третій державі”, - наголосив Б.ТАРАСЮК.

У свою чергу, прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку стверджує, що заяви, розповсюджені Борисом ТАРАСЮКОМ про роботу міністра РУДЬКОВСЬКОГО є не лише абсолютно безпідставними, а й наклепницькими.

Про це йдеться у коментарі прес-служби, переданому УНІАН.

У коментарі наголошується, що такі публічні виступи отримають оцінку в суді.

Прес-служба Мінтрансу підкреслює, що згадані екс-посадовцем звинувачення не відповідають дійсності, оскільки саме завдяки зусиллям М.РУДЬКОВСЬКОГО як міністра транспорту вирішується питання повітряного сполучення Київ-Кишинів. Міністерство транспорту уповноважене заявити, що повітряне сполучення між цими містами було ускладнено саме через дії попередників М.РУДЬКОВСЬКОГО у 2005-2006 роках. Завдяки компетентним крокам М.РУДЬКОВСЬКОГО було оперативно відновлено безпечне залізничне сполучення між Молдовою та Україною, призупинене через незадовільний технічний стан мосту, а також врегульовується багато інших проблем, які ігнорувались, а подекуди і створювались його попередниками.

Міністерство транспорту і зв’язку ще раз привертає увагу до того факту, що «компромат» на міністра «з’являється пропорційно його успіхам у боротьбі з корупцією та поверненню у державну власність майна, незаконно відчуженого його попередниками». Прес-служба Мінтрансу “рекомендує усім, хто бажає гратися в інформаційні війни, перевіряти достовірність підготовленого “компромату” передусім в компетентних органів, щоб не засмічувати інформаційний простір безпідставними заявами”.