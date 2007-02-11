ПСПУ оголосила «загальну мобілізацію» з метою зірвати натовські навчання

Прогресивна соціалістична партія України оголосила «загальну мобілізацію» своїм партійним силам з метою зірвати навчання «Сі бриз-2007».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні у Севастополі лідер ПСПУ Наталія ВІТРЕНКО на зустрічі з активом партії і жителями міста.

«Коли ми дізналися, що ЮЩЕНКО видав Указ про те, що «Сі бриз-2007» відбуватиметься в Одеській та Миколаївській областях, то оголосили загальну мобілізацію в Україні для того, щоб протистояти вторгненню противника. І ми будемо робити все, щоб зірвати ці натовські навчання», - сказала вона.

За словами Н.ВІТРЕНКО, саме ПСПУ зірвала міджнародні навчання під Миколаєвим в липні минулого року. «Ми пікетували натовські навчання - вже не могли зірвати, тому що парламент України проголосував за дозвіл на їх проведення. Ми пікетували в Одесі, Житомирі та Львові у вересні минулого року», - уточнила лідер ПСПУ.

Вона вважає «ганебним для Партії регонів», що торік ПР у Севастополі не підтримала ініціативу «Севастополь - територія без НАТО». «Ми з комуністами в масштабах міськради доводили, що треба Севастополь захистити. Партія регіонів цього не зробила», - зазначила Н. ВІТРЕНКО.

Лідер ПСПУ також заявила, що «лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, Президент України Віктор ЮЩЕНКО та керівник НАТО вирішили без нас, що Україна увійде до НАТО, проте вони глибоко помилилися: вони не знають сили нашого народу, духу нашого народу».

Н.ВІТРЕНКО обіцяє «підняти народ, усіх однодумців для того, щоб не допустити входження України в НАТО, щоб Україну не перетворили у ворога Росії».

Крім того, ледер прогресивних соціалістів заявила, що боротиметься проти входження України до СОТ. Вона запевнила, що очолювана нею партія «буде боротися, скільки вистачить сил».