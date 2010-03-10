Ідея створення в Севастополі ВЕЗ має підтримку на Банковій

Ідея створення в Севастополі вільної економічної зони одержала підтримку в Адміністрації Президента України.

Про це заявив голова Севастопольської міськдержадміністрації Сергій КУНІЦИН вчора на засіданні робочої групи з реалізації проекту створення в Севастополі ВЕЗ, повідомили УНІАН у прес-службі міськдержадміністрації.

За твердженням С.КУНІЦИНА, ідея створення ВЕЗ у Севастополі не забута, навпаки, вона одержала підтримку в Адміністрації Президента. «Недавно в Києві побував мій перший заступник Володимир КАЗАРІН, він провів ряд робочих зустрічей в Адміністрації Президента, передав документацію по ВЕЗ. Вона викликала величезний інтерес у першого заступника глави Адміністрації Ірини АКІМОВОЇ», - зазначив С.КУНІЦИН.

Тепер, додав він, буде переформатування робочої групи по ВЕЗ, до якої повинні увійти представники вже нового Кабінету міністрів України.

«Наступний крок - разом відпрацьовуватимемо проект закону по ВЕЗ. У зв`язку з цим ми готуємо лист на ім`я Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА. Робота зі створення ВЕЗ продовжується», - сказав С.КУНІЦИН.