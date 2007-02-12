Тимошенко має надзвичайно тривожну інформацію

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що “РосУкрЕнерго” має намір захопити виробництво і постачання електроенергії в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу у Києві.

Ю.ТИМОШЕНКО розповіла, що сьогодні у розпорядженні БЮТ є “надзвичайно тривожна інформація щодо узурпації наших енергетичних можливостей, в тому числі не тільки в газовій площині, так як це було зроблено через “РосУкрЕнерго”, але тими ж людьми, які стоять за “РосУкрЕнерго”, захопити виробництво і постачання електроенергії”. “Зараз там відбуваються серйозні кроки для того, щоб можливості України передати іншій державі”, - наголосила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що БЮТ детально вивчає це питання. Фахівці блоку зібрали вже майже всі документи, і якщо чиновники не припинять вищезазначені спроби, то Ю.ТИМОШЕНКО протягом двох тижнів обіцяє поінформувати суспільство по те, що відбувається в енергетичному секторі, хто в цьому винен і хто сьогодні позбавляє Україну права бути самостійним виробником і експортером електроенергії.

Вона підкреслила, що наступ на енергетичну незалежність України відбувається щодня.

Як повідомляв УНІАН. 25 жовтня 2006 року Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго" підписало з компанією Emfesz Kft (м. Будапешт, Угорщина) договір про експорт близько 1,5 млрд. кВт/ч електроенергії до Угорщини в 2007 році. Раніше "Укрінтеренерго" вело переговори про укладення контракту з компанією Emfesz на експорт близько 3,3 млрд. кВт/ч електроенергії в рік до Угорщини до 2028 року.

За інформацією ЗМІ, компанія Emfesz Kft, що займається постачаннями природного газу до Угорщини, афільована з компанією RosUkrEnergo (Швейцарія).