Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,98 грн./дол., продають – по 8,01 грн./дол. Курс не змінився, порівняно з 14 березня, повідомляєПропозиції комерційних банків із купівлі долара коливаються в межах 7,96-8,00 грн./дол., із продажу – Finance.ua.в межах 8,01-8,02 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках майже не змінився, порівняно з 14 березня, і сьогодні становить 10,90/11,03 грн./євро. Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 10,76-10,98 грн./євро, з продажу – в межах 11,00-11,07 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках, порівняно з 14 березня, дещо знизився й сьогодні становить 0,2654/0,2736 грн./рубль. Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2620-0,2700 грн./рубль, із продажу – в межах 0,2720-0,2770 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,98 грн./дол., продажу – 8,01 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют із купівлі долара коливаються в межах 7,96-8,00 грн./дол., із продажу – в межах 8,01-8,02 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва дещо знизився, порівняно з 14 березня, і сьогодні становить 10,93/11,03 грн./євро. Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 10,88-10,98 грн./євро, з продажу – в межах 11,00-11,05 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 14 березня, без змін – 0,2662/0,2739 грн./рубль. Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2620-0,2700 грн./рубль, із продажу – в межах 0,2720-0,2780 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укргазбанк»: долар США – 7,98/8,013 грн., євро – 10,92/11,04 грн., рубль – 0,2660/0,2740 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,97/8,03 грн., євро – 10,75/11,15 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,96/8,01 грн., євро – 10,85/11,08 грн., рубль – 0,2670/0,2730 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 15 березня, становить: гривні до долара США – 7,978, до євро – 10,981717, до російського рубля – 0,27146.