Янукович здійснить робочу поїздку до Донецька

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИ 14-15 лютого здійснить робочу поїздку до Донецька.

Як повідомили УНІАН джерела в Донецьку, програмою перебування прем`єра передбачено відвідування матчу 1/16 Кубка УЄФА між "Шахтарем" і французьким "Нансі", а також будівельного майданчика нового стадіону "Шахтар".

Крім того, планується, що В.ЯНУКОВИЧ покладе квіти до пам`ятника воїнам-афганцям 15 лютого, коли в Україні відзначається День виведення військ з Демократичної Республіки Афганістан і День пам`яті учасників бойових дій на території інших держав.