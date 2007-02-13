Юрій Лужков їде в Крим дивитися, на що підуть його 3 мілярди доларів

Делегація уряду Москви на чолі з мером Юрієм ЛУЖКОВИМ планує 21 лютого прибути до Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні Ради міністрів АРК повідомлялося, що мета приїзду московської делегації - підписання з керівництвом автономії ряду програм або угод з розвитку автономії, зокрема, про інвестиції в розвиток східного Криму. Як наголошувалося на засіданні, «мета поїздки одна - підписання тієї програми, яку ми розробляли на 2007-2008 роки, плюс до цього було додатково розроблено за підсумками поїздок нашого керівництва до Москви протокол намірів про інвестування східного Криму".

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2006 року керівництво автономії перебувало з візитом у Москві, де відбулася зустріч з Ю.ЛУЖКОВИМ. Під час зустрічі уряд Москви заявив про готовність інвестувати в розвиток східного Криму 3 млрд. дол. США.