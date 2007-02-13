Керченська протока багата на енергоносії

Співробітники відділу податкової міліції спільно з прикордонною службою Керчі припинили незаконну діяльність місцевого жителя, який скуповував дизельне пальне з деяких суден, що стоять на якірній стоянці в Керченській протоці, і переправляв його на продаж.

Як повідомили УНІАН в прес-групі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в АРК, на своєму катері житель Керчі підходив до суден і за допомогою членів команди зливав раніше обумовлену кількість дизельного пального в двохсотлітрові бочки.

Як зазначають кримські податківці, «оплата палива проходила зовсім не за ринковою вартістю, що було вигідно і деяким морякам, які заробляли, не сходячи на берег, і покупцеві». Добуте на суднах пальне «підприємець» продавав своїм клієнтам вже за ціною 3 грн. 60 копійок за літр.

За повідомленням прес-групи Управління податкової міліції ДПА в АРК, затримали правопорушника під час реалізації 20 літрів дизпального за 10 метрів від пляжу одного з пансіонатів Керчі. При огляді катера в трюмі було виявлено 5 двохсотлітрових бочок з дизельним пальним. Документів, що підтверджують походження пального, не виявилось, не було і дозволу на транспортування пального.

Згідно з протоколом, податківці вилучили катер, орієнтовною вартістю 20 тисяч гривень, і тисячу літрів дизельного пального. Зараз проводяться заходи зі встановлення суден, з яких здійснювався злив дизпального. Матеріали за даним фактом готуються до передачі в суд.