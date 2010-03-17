За фактом смерті породіллі порушено кримінальну справу

У Чернігівській області за фактом смерті породіллі у Бахмацькому районі порушено кримінальну справу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, обставини загибелі жінки при пологах у Бахмацькій центральній райнній лікарні будуть розслідуватися відповідно до кримінально-процесуального законодавства.

Таке рішення прийнято прокуратурою району за результатами дослідчої перевірки, проведеної за зверненням матері породіллі, жительки села Тиниця.

За фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками ЦРЛ, що спричинило тяжкі наслідки, за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України уже порушено кримінальну справу.

Крім того, стосовно посадових осіб Бахмацького райвідділу міліції, які у січні незаконно відмовили у порушенні кримінальної справи, відкрито дисциплінарне провадження.

Смерть породіллі у пологовому відділенні районної лікарні сталася 6 січня 2010 року. Згідно з висновком комісії облуправління охорони здоров’я, готовність лікарні до надання невідкладної допомоги, за умови чіткішої організації надання медичної допомоги на всіх етапах лікування, могла б цьому запобігти.

Для організації проведення досудового слідства кримінальну справу передано слідчому управлінню УМВС у Чернігівській області.