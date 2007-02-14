Прогноз погоди на 15 - 19 лютого

Завтра в Україні буде хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів, лише вночі у північних та центральних областях місцями невеликий дощ.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на більшій частині території країни очікуються тумани. У північних та західних областях на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура у північних та західних областях протягом доби від 1° морозу до 4° тепла; на решті території вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла, у південній частині місцями 11-14°.

На Закарпатті без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 4-9° тепла; в горах вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

16 лютого також буде хмарно, без істотних опадів, лише у західних областях невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура у південній частині та більшості західних областей вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°, в Криму до 11° тепла. У північних, Рівненській і Волинській областях вночі 2-7° морозу, вдень від 1° тепла до 4° морозу. На решті території вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла. На Закарпатті часом невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; в горах вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу.

17 лютого очікується хмарна погода, без істотних опадів. У західних, східних областях, Приазов’ї та Криму невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, вранці та вдень у південній частині, східних, Дніпропетровській і Кіровоградській областях пориви 15-20 м/с.

Температура у південній частині та більшості західних областей вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла; у північних, Рівненській і Волинській областях 6-11° морозу, місцями до 14° морозу, вдень 2-7° морозу; на решті території вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°. На Закарпатті вночі очікується дощ з мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Температура вночі 6-11 морозу, вдень 0-5° морозу.

18 лютого переважно без опадів, лише в Криму часом сніг та мокрий сніг. Температура вночі 7-13° морозу, у північних областях до 16°, у південній частині 3-9° морозу; вдень 1-7° морозу, у північних та східних областях до 10° морозу. На Закарпатті також переважно без опадів. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

19 лютого опадів не передбачається. Очікується підвищення температури на 4-7°, лише вночі на Лівобережжі температура істотно не зміниться. На Закарпатті також без опадів. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві та області 15 лютого буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, слабкий туман, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла; по області вночі та вдень від 1° морозу до 4° тепла.

16 лютого очікується хмарна погода, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 1° тепла до 4° морозу.

17 лютого погода істотно не зміниться, проте температура повітря знизиться вночі до 6-11° морозу, вдень 2-7° морозу.

18 лютого переважно без опадів. Температура вночі 10-15°, вдень 4-9° морозу.

19 лютого також без опадів. Температура вночі 5-10° морозу, вдень від 4° морозу до 2° тепла.