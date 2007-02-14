Водій на смерть збив офіцера міліції і його дружину

13 лютого опівночі у Павлограді Дніпропетровської області 24-річний місцевий водій автомобіля “ВАЗ-2199” на смерть збив двох перехожих – 29-річного старшого інспектора ДПС у званні молодшого лейтенанта міліції та його 24-річну дружину.

Про це УНІАН повідомили у Центрі зв’язків з громадськістю УМВС у Дніпропетровській області. Також під час вказаної ДТП тілесні ушкодження отримав ще один 25-річний перехожий.

Водій автомобіля “ВАЗ” з місця пригоди зник. Вжито заходів для затримання зловмисника.

Прокуратура Павлограда за фактом скоєння ДТП, що спричинило загибель кількох людей, порушила кримінальну справу за ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.