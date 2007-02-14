Міська влада відмовляється продавати ділянки землі на мисі Сарич
А депутати кажуть: провалиться бюджет
Севастопольська міська державна адміністрація не буде виконувати рішення міської ради про продаж на аукціоні прав оренди на земельні ділянки на мисі Сарич.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні у „прямому ефірі” Севастопольської регіональної державної телерадіокомпанії заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Ольга КОВІТІДІ.
„Позиція міста, міської державної адміністрації сьогодні однозначна: ми не допустимо розбазарювання землі, щоб наші землі, лісові, заповідні були виставлені на аукціон”, - сказала вона. За словами О.КОВІТІДІ, „вчора міська державна адміністрація боролася з профільною, „земельною” комісією, я говорила, що ми не будемо виконувати рішення міської ради, яким ви нас заставляєте продавати землі заповідників, продавати лісовий фонд міста. І мені було приємно, що в залі знайшлися депутати, які нас підтримали, але тим не менш, рішення було ухвалено, і нас зобов’язали продавати землі Сарича. Але я думаю, що все рівно в цій частині ми не будемо виконувати рішення”, - зазначила представник керівництва виконавчої влади міста.
Як повідомив в інтерв’ю УНІАН голова профільної постійної комісії Севастопольської міської ради Дмитро БЕЛІК, йдеться про чотири земельні ділянки, загальною площею близько 20 гектарів. Водночас, він зауважив, що ще 6 і 7 червня 2006 року міська рада ухвалила рішення щодо запропонованої міськдержадміністрацією 31 земельної ділянки - про включення їх до переліку ділянок, які підлягають продажу (мається на увазі продаж прав оренди на ці земельні ділянки - УНІАН) на аукціоні, серед яких були й ділянки на мисі Сарич. Однак, за словами Д.БЕЛІКА, „пройшло 8,5 місяців, а необхідні документи по більшості з цих ділянок не представлені. Загальна площа ділянок, по яких не зроблено необхідної технічної документації, складає 40 гектарів. А у нас в доходній частині бюджету закладено 20 млн. грн. саме від цього джерела надходження коштів”. Тобто, як сказав депутат, „невдовзі може виникнути загроза невиконання міського бюджету”.
На думку Д.БЕЛІКА, висловлювання О.КОВІТІДІ є „як мінімум некоректним, чисто популістським”. Депутат стверджує, що „в представлених адміністрацією в червні минулого року документах вже була повністю проведена процедура вилучення цих земель (йдеться про ті ж самі чотири земельні ділянки на мисі Сарич - УНІАН) із лісового фонду для рекреаційної діяльності, є усі необхідні висновки і узгодження”.
|Ласпійська бухта, мис Сарич виходить праворуч