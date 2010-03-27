Тігіпко: Янукович не давав розпорядження відновити роботу ВЕЗ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не давав розпорядження відновити роботу вільних економічних зон (ВЕЗ) в Україні.

Про це заявив у коментарі агентству УНІАН віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО.

За його словами, Президент лише дав розпорядження Кабміну розглянути принципову можливість роботи ВЕЗ в Україні. «Була розмова лише про розгляд цього питання. Зараз ми збираємо матеріали щодо всіх сильних і слабких сторін, які були в законодавстві щодо ВЕЗ. У процесі функціонування ВЕЗ у нас не спрацьовував один дуже важливий момент – не був до кінця закритий кордон, що призводило до різних зловживань. Ті товари, які повинні були йти з ВЕЗ на експорт, потрапляли на внутрішній ринок. Фактично саме це і поховало ідею ВЕЗ. Зараз ми подивимося, що можна зробити для того, щоб уникнути подібних проблем в майбутньому», – сказав віце-прем`єр.

Разом з тим, С.ТІГІПКО переконаний, що сам принцип ВЕЗ може і має бути використаний в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня ц.р. голова Донецької обласної державної адміністрації Анатолій БЛИЗНЮК заявив, що Президент України В.ЯНУКОВИЧ має намір повернути в економіку країни дію законів про спеціальні економічні зони і території пріоритетного розвитку.

«Вчора Президент однозначно сказав, що він поверне закон про ВЕЗ і ТПР», – заявив губернатор. При цьому він додав, що глава держави «дав завдання мені готувати навчання всіх регіонів щодо роботи в цій ідеології».

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