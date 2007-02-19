Підприємство винайшло схему уникнення податків з використанням психічно хворих

Донецьке підприємство приховало від податків 1 млн. 200 тис. гривень, використовуючи при оформленні операцій психічно хворих осіб.

Як повідомили УНІАН в облуправлінні податкової міліції, співробітниками управління викрито факт ухилення від сплати податків посадовцями одного з підприємств м.Донецька, яке займається збором, первинною переробкою і реалізацією брухту чорних металів.

Слідством встановлено, що впродовж 2004-2005 років керівництво підприємства документально оформило декілька угод з придбання металобрухту з рядом підприємств Києва. Проте фінансово-господарські операції фактично були безтоварними, а як постачальники заявлені підприємства, позбавлені за рішенням суду держреєстрації, а також свідоцтв платників ПДВ. Більше того, керівниками кількох підприємств були зазначені особи, які або не мали певного місця проживання, або були психічно хворими.

Податківцями доведено, що посадовці "транзитного підприємства" свідомо проводили по бухгалтерському і податковому обліку безтоварні угоди з метою зменшення своїх податкових зобов`язань і подальшого ухилення від сплати податків.

У результаті зловмисники штучно зменшили зобов`язання свого підприємства з податку на прибуток і податку на додану вартість на загальну суму 1 млн. 200 тис. гривень.

Щодо вказаних посадовців порушено кримінальну справу. Слідство триває.