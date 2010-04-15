Київ і Мінськ вирішили «обійти» Одеса-Броди

Київ і Мінськ домовилися про постачання в квітні 80 тис. тонн нафти з Венесуели до Білорусі.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив представник підприємства «Білнафтохім».

«Перший танкер доставить 80 тис. тонн венесуельської нафти в Одеський порт, а звідти нафта транспортуватиметься залізницею» (а не нафтопроводом «Одеса-Броди», як обговорювалося раніше - УНІАН), - сказав представник «Білнафтохіму».

Водночас, за словами представника білоруської компанії, тривають переговори про можливість поставок нафти з Венесуели до Білорусі нафтопроводом «Одеса-Броди».

Як повідомляв УНІАН, президенти Білорусі і Венесуели Олександр ЛУКАШЕНКО і Уго ЧАВЕС в результаті переговорів, що відбулися 15 березня в Каракасі в рамках офіційного візиту глави білоруської держави до Венесуели, досягли домовленості про те, що Венесуела поставлятиме нафту до Білорусі для переробки на білоруських підприємствах і спільної реалізації на європейському ринку.

19 березня на сайті Президента Білорусі з`явилося повідомлення, що Венесуела в травні ц.р. поставить до Білорусі через Одеський порт пробну партію нафти в обсягу до 80 тис. тонн, а до кінця року планує поставити до 4 млн. тонн.

Крім того, впродовж двох місяців планується створити спільне білорусько-венесуельське підприємство з поставок нафти, в якому 75% акцій належатиме Венесуелі, 25% - Білорусі. Сира нафта поставлятиметься через порт Одеси для подальшої її переробки на Мозирському НПЗ.

25 березня Надзвичайний і Повноважний Посол України в Білорусі Ігор ЛИХОВОЙ заявив, що Україна може запропонувати Білорусі потужності нафтопроводу «Одеса-Броди» для транспортування нафти з Венесуели на білоруські нафтопереробні заводи.

«Я можу сказати, що дійсно, напевно, найдешевший шлях – це проект «Одеса-Броди». «Сарматія», консорціум. Він не потребує жодних технічних змін і грошового підживлення цього проекту. Потрібно лише одержати гарантію постачання нафти (з Венесуели – УНІАН)», - сказав І.ЛИХОВОЙ.