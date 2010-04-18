На Луганщині вшанували пам'ять польських офіцерів, які померли в таборі

Сьогодні у місті Старобільську на Луганщині вшанували пам`ять 48 польських офіцерів, які у 1939-1940 роках померли в місцевому таборі і поховані на старому міському цвинтарі.

Як передає кореспондент УНІАН, там відбувся молебень за участю віце-консула Генерального Консульства Республіки Польща у Харкові Гжегожа СЕРОЧИНСЬКОГО.

Під час молебня присутні вшанували і трагічно загиблого Президента Польщі Леха Качинського.

Довідка УНІАН. Табір для польських полонених у Старобільську був виключно офіцерським і розташовувався у монастирі. Сюди привезли майже усіх офіцерів з району оборони Львова, взятих у полон всупереч акту про капітуляцію, який гарантував їм свободу, серед них майже 600 льотчиків. У Старобільському таборі перебували 20 професорів вузів, 400 лікарів, кілька сот юристів і інженерів, 100 вчителів, літератори, журналісти, громадські діячі довоєнної Польщі.

Підготовка приміщень Старобільського монастиря для розміщення військовополонених поляків почалася 19 вересня 1939 року, вже через два дні після переходу Червоною армією кордону з Польщею. За місяць у таборі утримувалося 4824 особи, а на 15 лютого 1940 року його контингент нараховував 3909 в’язнів. Серед них 8 генералів, 55 полковників, 127 підполковників, 1316 майорів, 846 капітанів, 2429 інших офіцерів, 18 військових капеланів, 5 державних чиновників, 1 полковник поліції, 1 гімназист, 1 денщик.

48 поляків померли в таборі й були поховані на старому міському цвинтарі Старобільська.