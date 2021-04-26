Люди запалили свічки.

Кілька сотень колишніх жителів Прип'яті зібралися в центрі міста-примари, щоб вшанувати пам'ять жертв аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Читайте такожУ МОЗ розповіли, скільки постраждалих через аварію на ЧАЕС перебувають під наглядом медиківПро це йдеться в сюжеті ТСН.

«Рівно о 01:30 – час вибуху на станції – запалили 35 свічок в пам'ять про всіх, хто постраждав від техногенної катастрофи», - йдеться в сюжеті.

Під час пам'ятного заходу на великому екрані показували документальні кадри повсякденного життя Прип'яті до аварії.

Головні новини України та світу на ранок 26 квітня

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц