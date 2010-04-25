Командир військової частини здав на брухт 70 тисяч шоломів

Близько 70 тисяч військових шоломів загальною вагою майже 11 тонн здав на металобрухт командир однієї із військових частин, що дислокується у Черкасах.

Cвоїми діями він завдав державі збитків на значну суму. За кожен шолом командир отримав 40 копійок, тоді як встановлена державою вартість кожного виробу становить не менше 3 грн. Ринкова ціна шоломів тримається у межах від 5 до 10 грн. Тому приймальники металобрухту одразу перепродали шоломи, придбані як брухт,

Як повідомив кореспонденту УНІАН військовий прокурор Черкаського гарнізону Юрій РАДЬКО, фактом масової появи військових шоломів на ринках Черкас зацікавились у військовій прокуратурі Черкаського гарнізону. І слідчі швидко з’ясували походження шоломів та вийшли на їхнього головного постачальника - командира однієї із військових частин. За даним фактом порушено кримінальну справу.