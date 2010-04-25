У Сумах вибрали найкращого студента України

В Сумах відбувся фінал Всеукраїнського конкурсу «Кращий студент України 2009 року», під час якого були визначені переможці в декількох номінаціях.

Як передає кореспондент УНІАН, про бажання взяти участь в конкурсі спочатку заявили студенти понад 300 вищих учбових закладів країни – всього понад 1000 молодіжних лідерів.

Конкурс проводився в три етапи – вузівський, регіональний і всеукраїнський. Його півфінал відбувся в Києві, де участь в завершальному етапі завойовували представники всіх регіонів України. У результаті, до фіналу конкурсу цього разу були допущені студенти з Сум, Чернігова, Києва, Хмельницького, Миколаєва, Севастополя, Луганська, Ужгорода і Луцька, які одержали високу оцінку своїх напрацювань і досягнень.

Під час фіналу в Сумах експерти визначили кращих студентів в кількох номінаціях. Зокрема, «Кращим студентом-громадським діячем України» став Антон СОШНИКОВ з Донецького Національного університету. Звання «Кращий студент-спортсмен України» завоювала Ганна ШЕСТАК – третьокурсниця інституту фізкультури Сумського державного педуніверситету ім. Антона Макаренка. Переможцем номінації «Кращий студент-вчений України» став Павло ПРИГОРОДОВ з технологічного інституту Східноукраїнського Національного університету ім. Володимира Даля. Крім того, «Кращим студентом-журналістом України» було названо четверокурсника гуманітарного факультету Сумського держуніверситету Михайла ТОЩЕВА, а «Кращим студентом-дизайнером України» – Олену ЦИМБАЛ з Київського Національного університету технологій і дизайну.

Головна інтрига заходу полягала в тому, хто стане абсолютно кращим студентом країни попереднього року. Фіналісти провели власні відеопрезентації, представили на суд журі вже реалізований проект з соціальної тематики, а також продемонстрували власні здібності в конкурсі «Мій талант».

У результаті двогодинної боротьби «Кращим студентом України 2009 року» було оголошено Вікторію ЩЕЛКО з Києва. Переможниця, до речі, одночасно навчається у двох вузах – Київському Національному університеті ім. Тараса Шевченка на факультеті психології за фахом «Управління учбовими закладами» і в Київському Національному педуніверситеті ім. Драгоманова на факультеті психології і педагогіки за фахом «Викладач вузів, вчитель початкової школи, вчитель англійської мови в початковій школі».

Організатори конкурсу нагородили всіх учасників дипломами і подарунками, а переможницю ще й головним призом – ноутбуком.

Крім того, за підсумками конкурсу спеціальною номінацією «Студент-талант України» було відзначено Ганну ДІДУХ з Луцкого інституту “Національного технічного університету”.

В якості розважальної програми глядачі дістали можливість побачити виступи спеціальних гостей заходу – музичних груп і команд КВК.

За умовами конкурсу, наступного року визначення «Кращого студента України» відбудеться в Києві, місті, яке представляла нинішня переможниця.