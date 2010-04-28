Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,91 грн./дол., продають – по 7,94 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився, порівняно з 27 квітня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків із купівлі долара коливаються в межах 7,89-7,93 грн./дол., із продажу – в межах 7,93-7,95 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 1,1% відучора і сьогодні становить 10,40 грн./євро, продажу – на 1% – до 10,53 грн./євро. Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 10,35-10,45 грн./євро, з продажу – в межах 10,49-10,62 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках, порівняно з 27 квітня, знизився на 0,4% і сьогодні становить 0,2641 грн./рубль, продажу – на 0,2% – до 0,2717 грн./рубль. Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2590-0,2690 грн./рубль, із продажу – в межах 0,2700-0,2800 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,92 грн./дол., продажу – 7,94 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют із купівлі долара коливаються в межах 7,89-7,93 грн./дол., із продажу – в межах 7,93-7,95 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 1% відучора і сьогодні становить 10,41 грн./євро, продажу – на 0,9% – до 10,52 грн./євро. Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 10,35-10,45 грн./євро, з продажу – в межах 10,46-10,62 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 27 квітня, дещо знизився й сьогодні становить 0,2653/0,2725 грн./рубль. Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2590-0,2690 грн./рубль, із продажу – в межах 0,2709-0,2800 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,89/7,95 грн., євро – 10,43/10,62 грн., рубль – 0,2200/0,2730 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,875/7,932 грн., євро – 10,35/10,60 грн., рубль – 0,2650/0,2730 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,889/7,935 грн., євро – 10,35/10,55 грн., рубль – 0,2670/0,2720 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 28 квітня, становить: гривні до долара США – 7,9259, до євро – 10,533521 до російського рубля – 0,27272.