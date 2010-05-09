У Києві відкрили пам’ятник Івану Кожедубу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ взяли участь у покладанні квітів до могили Невідомого солдата у Парку Вічної Слави з нагоди 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, у покладанні також взяли участь голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, предстоятель Української Православної Церкви Митрополит Київський і Всієї України Блаженнійший ВОЛОДИМИР, голова Київської міської адміністрації Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, члени уряду, народні депутати та ветерани.

Крім того, керівництво держави взяло участь у відкритті пам’ятника маршалу авіації, тричі Герою Радянського Союзу Івану Кожедубу.