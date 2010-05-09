У Херсоні на "Вічний вогонь" поставили газовий лічильник
13:56, 09 травня 2010Суспільство
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Монумент реконструювали
У Херсоні до дня Перемоги реконструювали систему "Вічного вогню" в парку Слави на березі Дніпра.
Як повідомив журналістам мер Херсона Володимир САЛЬДО, на "Вічному вогні" з метою енергозбереження замінили газовий пальник і встановили газовий лічильник. Тепер вогонь горітиме постійно.
На ремонт "Вічного вогню" міськрада Херсона виділила 47 тис. грн.
"Вічний вогонь" у парку Слави в Херсоні раніше включався лише під час масових заходів, присвячених подіям Другої світової війни. Таку ситуацію влади пояснювали дороговизною експлуатації старої системи.
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