У Херсоні на "Вічний вогонь" поставили газовий лічильник

У Херсоні до дня Перемоги реконструювали систему "Вічного вогню" в парку Слави на березі Дніпра.

Як повідомив журналістам мер Херсона Володимир САЛЬДО, на "Вічному вогні" з метою енергозбереження замінили газовий пальник і встановили газовий лічильник. Тепер вогонь горітиме постійно.

На ремонт "Вічного вогню" міськрада Херсона виділила 47 тис. грн.

"Вічний вогонь" у парку Слави в Херсоні раніше включався лише під час масових заходів, присвячених подіям Другої світової війни. Таку ситуацію влади пояснювали дороговизною експлуатації старої системи.