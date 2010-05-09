У Львові після мітингу до Дня Перемоги побили соціаліста

Сьогодні на Пагорбі Слави у Львові відбувся урочистий мітинг присвячений Дню Перемоги, в якому взяли участь представники влади, керівництво Західного оперативного командування, ГУ МВС України у Львівській області, ветеранських організацій та політичних партій Львівщини.

Як передає кореспондент УНІАН, у заході взяли участь близько двох тисяч осіб, які тримали державні прапори України, а також майорів прапор Російської Федерації та прапор Білорусі.

Керівництво міста та області поклали квіти до підніжжя пам‘ятників полеглим воїнам.

У своїй промові перед присутніми голова Львівської ОДА Василь ГОРБАЛЬ наголосив на «ратному подвигу народу, який забезпечив мир на всій землі» і побажав ветеранам та всім присутнім «наснаги у розбудові Української держави».

У свою чергу голова Львівської обласної ради Мирослав СЕНИК привітав присутніх «з днем героїзму – 65-ю річницею капітуляції Німеччини». Міський голова Львова Андрій САДОВИЙ зазначив, що сьогодні святкується День матері і закликав «згадати матерів, які пережили жахіття війни».

Після завершення урочистої церемонії, на площі біля Вічного вогню у супроводі духового оркестру пройшов святковий військовий парад.

Не зважаючи на те, що під час святкового мітингу було розгорнуто червоні прапори Перемоги та Прогресивної соціалістичної партії України – святкування біля Пагорба Слави відбулося без інцидентів.

Як повідомив УНІАН начальник ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК, громадський порядок під час заходів 9 травня у Львові забезпечувало 1200 правоохоронців.

«Всі заходи відбулися без ексцесів», - зазначив Д.ХАРЧУК.

Однак, не обійшлося без провокацій після завершення урочистого мітингу.

Як повідомив УНІАН перший секретар Львівського міськкому СПУ Василь МУЗИКА, після завершення мітингу чотирма невідомими молодиками було скоєно напад і побиття секретаря Львівського міськкому СПУ Сергія ШКЛЯРУКА.

«Сергій ШКЛЯРУК повертався після урочистостей на Пагорбі Слави і на вулиці Лисенка на нього напали невідомі, які вирвали з лацкана піджака значок СПУ та Георгіївську стрічку та побили соціаліста», - розповів В.МУЗИКА.

За його словами, після отримання інформації про напад, на місце події було викликано медиків та правоохоронців. Зараз С.ШКЛЯРУКА доставлено в лікарню.

Також, як повідомив УНІАН голова ЛОО “Антифашистського комітету України”, член ЛОО Комуністичної партії України Олександр КАЛИНЮК, було скоєно напад і на двох представників Комуністичної партії України.

«Представники Компартії поверталися з урочистого мітингу, коли на них на площі Митній напали невідомі, які їх побили», - повідомив О.КАЛИНЮК.

Начальник ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області Д.ХАРЧУК у коментарі УНІАН підтвердив факт нападу і побиття члена СПУ С.ШКЛЯРУКА зазначивши, що на місці події працює слідчо-оперативна група.