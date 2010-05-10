Розпочався Всеукраїнський тиждень планування сім`ї

Міністерство охорони здоров`я України впродовж 10-16 травня проводить Всеукраїнський тиждень планування сім`ї та збереження репродуктивного здоров`я.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, це відбувається в рамках реалізації Державної програми “Репродуктивне здоров`я нації на період до 2015 року”.

Основною метою Всеукраїнського тижня планування сім`ї та збереження репродуктивного здоров`я є привернення уваги урядових, громадських організацій, медичних працівників та населення до вирішення проблем планування сім`ї і репродуктивного здоров`я, а також до подолання негативних тенденцій демографічної ситуації в Україні.

Як констатували в МОЗ, існує багато чинників здоров`я, які наносять непоправну шкоду репродуктивному здоров’ю. Одним з таких чинників є аборти, які впливають на перебіг наступних вагітностей та пологів. Впродовж останнього десятиріччя в Україні суттєво знизилась кількість абортів: у 1990 році 82 з 1000 жінок фертильного віку робили аборт, а у 2009 вже 15,5 з 1000 жінок фертильного віку. До того ж, значно збільшилась кількість жінок, що користуються контрацептивами, зазначається в повідомленні.

Особливу стурбованість, додали в МОЗ, викликає розповсюдженість серед осіб репродуктивного віку ВІЛ-інфекція та інші хвороби, що передаються статевим шляхом.

Для вирішення зазначених проблем у багатьох регіонах України створено і функціонують мережі служб планування сім`ї та дитячої і підліткової гінекології, центри репродуктивного здоров`я підлітків, які проводять гігієнічну і просвітницьку роботу серед підлітків і молоді, формують відповідальну сексуальну культуру. Крім того, пропаганда здорового способу життя щодо збереження репродуктивного здоров`я здійснюються в консультативних пунктах центрів соціальних служб для молоді.