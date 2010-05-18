Нове керівництво Південного ГЗК примушує працівників звільнятися?

Більш як 10 співробітників адміністрації ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (ПГЗК) були змушені подати заяви про звільнення, під тиском з боку нового керівництва комбінату, що захопило управління підприємством.

Про це сьогодні під час відеоконференції заявив законно обраний голова правління ПГЗК Сергій БАРАБАНОВ.

За його словами, переслідування стають нормою щодо співробітників ПГЗК, які намагаються обстоювати законність на підприємстві. «Під тиском співробітників адміністрації ПГЗК змушують писати заяви про звільнення за власним бажанням. Зокрема, вже звільнено начальника фінансового відділу комбінату, заступника головного інженера з розвитку, помічника голови правління з виробництва, головного бухгалтера та інших висококласних фахівці, які багато років пропрацювали на ПГЗК», - наголосив голова правління.

Особливе занепокоєння, за його словами, викликає ситуація, яка склалася навколо колишнього головного бухгалтера комбінату Ніни КОЗЛОВСЬКОЇ, життя і здоров`я якої перебувають під загрозою. Увечері 8 травня 2010 року КОЗЛОВСЬКУ було затримано співробітниками міліції у м. Кривий Ріг. Протягом десяти днів Н.КОЗЛОВСЬКА утримується співробітниками міліції. «Під тиском з боку правоохоронних органів вона була змушена написати заяву про те, що її збираються викрасти, проте 15 травня вона спростувала свою заяву. Все це свідчить про те, що вона піддається психологічному тиску. За моїми даними, зараз колишній головний бухгалтер комбінату перебуває у реанімації під охороною міліції, зв`язку з нею немає», - повідомив С.БАРАБАНОВ.

У цілому, за його словами, законно обраному керівництву ПГЗК не дають можливості обстоювати своє право виконувати обов`язки з управління підприємством. «У мене не викликає жодних сумнівів, що силові структури Кривого Рогу діють за чиїмось планом, зокрема це підтверджується тим фактом, що захопленням ПГЗК особисто керував начальник УВС Кривого Рогу - ШМАТОВ. Я переконаний, що їх головне завдання - дати можливість рейдерам незаконно керувати підприємством. Є законне рішення зборів акціонерів ПГЗК і Наглядової ради комбінату, які сьогодні ігноруються. Хто намагається хоч якось захистити закон на ПГЗК, стає небажаним для нового керівництва і звільняється», - ще раз підкреслив С.БАРАБАНОВ.

Підсумовуючи, він висловив сподівання на те, що керівництво України дасть належну оцінку тому, що відбувається на ПГЗК, і покарає винних у порушенні закону.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня цього року керівництво ПГЗК заявило про здійснення рейдерської атаки на підприємство і силове захоплення його адміністративної будівлі. На думку начальника юридичного відділу ПГЗК В’ячеслава ВОШКОЛУПА, спроба змінити керівництво підприємства не має під собою жодних законних підстав.

За його словами, нібито призначений виконуючим обов`язки глави правління ПГЗК Михайло КОРОЛЕНКО, який до цього працював у ВАТ «Центральний ГЗК», не пред`явив діючій адміністрації підприємства жодних документів, що підтверджують його призначення. «Нам було сказано, що 30 квітня відбулося засідання Наглядової ради комбінату, на якому в.о. голови Правління було призначено М.КОРОЛЕНКА, проте протоколу цих зборів пред`явлено не було. Його не бачив і законно обраний голова правління ПГЗК Сергій БАРАБАНОВ, кабінет якого було 30 квітня силою захоплено людьми М.КОРОЛЕНКА», - відзначив начальник юрвідділу ПГЗК і додав: «Голова Наглядової ради комбінату Геннадій КОРБАН, який прибув до офісу слідом за КОРОЛЕНКОМ, категорично спростував інформацію про проведення засідання НР і про зміну голови правління, проте його не пустили до кабінету голови правління, в якому вже перебував М.КОРОЛЕНКО».

Він також підкреслив, що не вважає достатньою підставою для зміни голови правління ухвалу Саксаганського районного суду Кривого Рогу від 22 квітня 2010 року, яким нібито забороняється перешкоджати М.КОРОЛЕНКУ у виконанні обов`язків голови правління ПГЗК.

У свою чергу, адвокат ВАТ “ПГЗК” Тетяна ВАСІЛЮХА вважає недійсною ухвалу Саксаганського районного суду Кривого рогу про заборону будь-яким фізичним і юридичним особам перешкоджати у доступі і перебуванні на території ВАТ “ПГЗК” Михайлу КОРОЛЕНКУ. На її думку, дане рішення суду явно неправосудне. “Зобов`язати когось виконувати трудові функції можна лише рішенням суду, а не просто ухвалою про забезпечення позову”, - підкреслила адвокат.

Вона заявила, що звернеться до Апеляційного суду Дніпропетровської області зі скаргою на цю неправосудну ухвалу з проханням про її скасування.