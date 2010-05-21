Україна зацікавлена качати венесуельську нафту до Білорусі

Україна зацікавлена здійснювати транзит венесуельської нафти до Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ після засідання глав урядів країн - членів СНД у Санкт-Петербурзі, відповідаючи на питання журналістів.

Він зазначив, що питання про продовження транзиту нафти обговорювалося сьогодні під час двосторонньої зустрічі з прем`єр-міністром Білорусі Сергієм СИДОРСЬКИМ.

Основне питання, що вимагало обговорення – тарифи прокачування нафти. «Природно, білоруська сторона хотіла б, щоб ці транспортні тарифи були якомога нижчими. А ми навпаки хочемо – щоб наша залізниця працювала з прибутком», - сказав М.АЗАРОВ.

Він повідомив, що сьогодні була досягнута домовленість, що віце-прем`єри України і Білорусі Андрій КЛЮЄВ і Володимир СЕМАШКО детально обговорять це питання і досягнуть компромісу. «Я думаю, що ми такий компроміс знайдемо. Ми зацікавлені, щоб нафта йшла через нашу територію, ми на цьому зароблятимемо. Питання ціни», - сказав М.АЗАРОВ.