Януковича просять скасувати укази Ющенка

Голова Громадської ради при Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища у Миколаївській області Олег ДЕРКАЧ вважає, що в Україні розпочалася кампанія з дискредитації такої форми природоохоронної діяльності як національний парк.

Таку думку О.ДЕРКАЧ висловив сьогодні на прес-конференції в УНІАН, присвяченій проблемі можливої ліквідації національних парків на Миколаївщині "Білобережжя Святослава" та "Бузький Гард".

"Миколаївська облрада під приводом захисту прав місцевих жителів ініціювала звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо скасування для цих парків статусу національних. Такі ж звернення були організовані і з сільських та районних рад, які знаходяться на території парків", - сказав О.ДЕРКАЧ.

За його словами, кампанія проходить під гаслами "Київ забере все", "Вам заборонять ловить рибу" тощо. "Є бажання захопити узбережжя, а статус національного парку може цьому завадити", – вважає він.

Доктор біологічних наук Ярослав МОВЧАН нагадав, що скасування статусу національного парку може відбуватися ліше за процедурою, визначеною у законодавстві. "Це може бути ініційовано чи вченими, чи Мінприроди, які вносили подання Президенту на присвоєння цього статусу. Але підставою для цього може стати або втрата природної цінності цієї ділянки, або якийсь форс-мажор. Ані першої, ані другої підстави там не існує. Формальних підстав для скасування статусу немає", - підкреслив він.

Я.МОВЧАН додав, що Національний парк "Білобережжя Святослава" (Кінбурнська коса) є перлиною українського Причорномор`я. "Тут дуже делікатна природа. Багато рослин, які мають наукову цінність, які представляють не лише українську Червону книгу, але і європейський та світовий списки рідких видів рослин. На території цього парку знаходиться найбільше поле диких орхідей. І це треба зберігати та показувати туристам", - переконаний науковець.

Унікальність природи цього краю представлена у книзі-фотоальбомі "Кінбурнська коса", яка була представлена сьогодні на прес-конференції її автором Світланою КУСТОВОЮ.

"Ідея створення книги з`явилася 9 років тому, але за всі ці роки ніхто з місцевої влади не виявив інтересу до видання цього альбому. Тому ми вирішили з моїм чоловіком Віталієм КУСТОВИМ видати цю книгу своїм коштом", - сказала С.КУСТОВА.

За її словами, співавторами книги стали історик Сергій ГАВРИЛОВ та журналіст Олена ІВАШКО. Видання містить сучасні та старовинні фотографії, а також унікальні карті та історичні документи. "Це перше повнокольорове видання, присвячене Кінбурну, але я побоююся, що якщо таким чином будуть в подальшому розвиватися події, то це залишиться й останнім виданням про дивовижну природу цього краю", - додала автор книги.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році з метою збереження цінних природних комплексів та об`єктів степової зони, а також унікальних природних та історико-культурних комплексів у басейні Південного Бугу указом Президента Віктора ЮЩЕНКА були створені Національні природні парки "Білобережжя Святослава" (Кінбурнська коса) і "Бузький Гард".

Однак у квітні поточного року, незважаючи на масові протести миколаївських екологічних організацій, громадських об’єднань та активістів, Постійна комісія з питань екології Миколаївської облради винесла на розгляд сесії та ухвалила проект звернення до Президента В.ЯНУКОВИЧА з проханням розглянути питання щодо скасування указів про створення Національного природного парку "Бузький Гард" і Національного природного парку "Білобережжя Святослава".

Довідка УНІАН. Кінбурнська коса – півострів-заповідник з піщаними пляжами, зеленими лісами та первозданною природою, який знаходиться на межі Дніпровсько-Бузького лиману та Чорного моря. Назва виникла від тюркського “кін” – волос та “бурун” – мис. На території парку зареєстровано близько 150 видів рослин, які мають наукову цінність та практичний інтерес. У парку також широко представлена фауна: тут нараховується близько 300 видів птахів, 45 видів ссавців, 9 видів рептилій, 5 видів амфібій, 40 видів риб, тисячі видів комах.