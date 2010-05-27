Усі фільми в кінопрокаті Казахстану будуть дубльовані

З 1 січня 2012 року всі фільми, що виходять в кінопрокаті Казахстану, дублюватимуться державною мовою. Відповідні поправки до закону "Про культуру" підписав президент Нурсултан Назарбаєв. Про це повідомляє ІА "Новини-Казахстан" з посиланням на прес-службу голови держави.

Поправки, що посилюють вимоги до кінопрокату, були внесені під час розгляду документа в нижній палаті парламенту (мажилісі). Спочатку в законопроекті йшлося тільки про обов`язкове озвучування іноземних фільмів.

Закон "Про культуру" спрямований на підтримку і розвиток казахстанського кінематографа та бібліотечної справи, а також на формування і збереження культурних цінностей. Поправки до закону набудуть чинності з моменту їх офіційної публікації.

Казахська мова має в країні статус державної, зазначає Лента.ру, це передбачено конституцією. При цьому російська мова може офіційно уживатися в державних організаціях і органах місцевого самоврядування.