Орбан звинуватив Україну у втручанні у вибори та наказав викликати посла

Орбан продовжує масштабну антиукраїнську кампанію напередодні голосування, підкреслюючи загрозу "для безпеки Угорщини" та критикуючи опозицію.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про нібито спробу України втрутитися у парламентські вибори в його країні та доручив викликати українського посла до Міністерства закордонних справ. Заява прозвучала на тлі різкого загострення антиукраїнської риторики напередодні голосування, запланованого на 12 квітня, пише Euronews.

За словами Орбана, угорські служби національної безпеки начебто зафіксували "скоординовану серію українських заходів", спрямованих на вплив на виборчий процес. Прем’єр не навів жодних доказів і не уточнив, про які саме дії йдеться.

У відеозверненні, оприлюдненому в соцмережах, Орбан також заявив, що українські політичні лідери, "і навіть сам президент", робили "грубо образливі та загрозливі заяви" на адресу Угорщини та її уряду, не конкретизувавши цих висловлювань.

Антиукраїнська кампанія напередодні виборів

Цей крок став черговим епізодом у масштабній антиукраїнській кампанії, яку Орбан активізував із наближенням виборів. Прем’єр намагається переконати виборців, що Україна, яка воює з Росією, становить загрозу безпеці та суверенітету Угорщини.

На тлі падіння рейтингів правонаціоналістичної партії "Фідес", яка, за опитуваннями, відстає від опозиції на двозначну кількість відсотків, Орбан неодноразово заявляв, що у разі поразки його партії угорців нібито "примусово втягнуть у війну" в Україні. Ці твердження також не підкріплювалися доказами.

Окремо Орбан без доказів звинуватив свого головного опонента – лідера опозиції Петера Мад’яра – в укладенні "пакту з Києвом" з метою повалення чинного уряду та встановлення прозахідної, проукраїнської адміністрації.

Конфлікт із Києвом та позиція щодо ЄС

Уряд Угорщини послідовно виступає проти фінансової та військової допомоги Україні з боку Європейського Союзу та обіцяє блокувати будь-які кроки щодо вступу України до ЄС. Цього місяця кабінет Орбана запустив так звану "національну петицію" проти подальшої фінансової підтримки Києва з боку Брюсселя.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі у Швейцарії, публічно розкритикував угорського прем’єра. Він заявив, що Орбан "живе за європейські гроші, намагаючись продати європейські інтереси".

"Якщо він почувається комфортно в Москві, це не означає, що ми повинні дозволити європейським столицям стати маленькими москвами", – наголосив Зеленський.

